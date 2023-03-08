الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية فوز شركة موبايلي بجائزة "أفضل تجربة للمستخدمين" في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وذلك لعام 2022 نظير تميزها بالمعايير العالمية المتبعة في الجائزة بناء على صوت المستخدم؛ حيث تهدف الجائزة لتحسين تجربة المستخدمين ورفع مستوى التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة.وأوضحت الهيئة أن الجائزة تشمل عدداً من المعايير المبنية على مخرجات الدراسات المسحية الدورية لمؤشر رضا المستخدمين، ومؤشر صافي نقاط الترويج، ومؤشر سهولة الحصول على الخدمات، و مؤشر قياس مدى تصعيد شكاوى المستخدمين إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.تأتي الجائزة في إطار سعي الهيئة إلى تحفيز التنافسية الإيجابية بين مقدمي الخدمات بما ينعكس على تطوير خدمات القطاع للارتقاء بتجربة المستخدمين، إلى جانب تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة تجربة المستخدمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بجودة الخدمة.// انتهى //18:44ت م0203