الظهران 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأُقيمت ندوة حوارية "في دهاليز صناعة المحتوى المعرفي" ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الشرقية للكتاب 2023، التي أدارها الإعلامي ياسر العمرو بمشاركة الكاتبة والقاصة العمانية هدى أحمد، والمخرج بدر الحمود، والدكتورة فاطمة الشملان، وذلك في مسرح "إثراء" بمركز الظهران للمؤتمرات والمعارض "إكسبو".وناقش المشاركون في الندوة مفهوم المحتوى المعرفي، حيث إنه لا يحمل تعريفاً جاهزاً نظير التسارع في ظهور وسائل المعرفة واختلاف المؤثر، مؤكدين ضرورة صناعة محتوى جاد وعميق، مشيرين إلى أنه لكل فئة عمرية ما يناسبها من المحتوى .وأشار المحاضرون إلى أن السلطة المعرفية التي كانت تتحكم في المحتوى وإظهاره بشكل سليم ومقبول ضعفت، وأضحى المحتوى في يد الجميع، واختلفت معايير القبول والمعطيات، وأصبح المحتوى المعرفي محصوراً ضمن نطاق منصات محدودة ورسمية لينتقل في حاضرنا إلى محتوى ذي حيز صغير .وعبر المشاركون في الندوة عن تفاؤلهم بجيل اليوم لصناعته محتوى معرفي جاد وحقيقي، مؤكدين أن الجيل الجديد أذكى من الجيل الذي قبله، ولكلٍ ظروفه وتأثيراته، حتى لو اختلف زمنه عن زمن الجيل الذي قبله، إلا أنه سيكون أكثر إلحاحاً لإيجاد الحلول .واتفق المشاركون في الندوة، على أن من أبرز العوائق التي تواجه صناعة محتوى معرفي تطوعي الاستمرارية ومدى التفرغ، إضافةً إلى عدم اتباعه جهة رسمية ترعاه وتهتم به، مع افتقاره إلى الاستدامة المالية . // انتهى //18:50ت م0205