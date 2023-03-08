إسلام آباد 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسعقد وزير المالية الباكستاني إسحاق دار اليوم اجتماعاً افتراضياً عبر الاتصال المرئي مع نظيرته الإندونيسية سري مولياتي إندراواتي.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، واستعراض الإمكانات الهائلة التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز حجم التبادل التجاري.واتفق الجانبان على توسيع وتنويع التعاون التجاري إلى جانب الاستثمار في مشاريع اقتصادية.// انتهى //19:17ت م0209