جدة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسانطلقت اليوم فعاليات معرض جدة للشوكولاتة والقهوة في نسخته الثانية، متضمنا العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بفندق الهلتون بجدة، ويستمر أربعة أيام ، سيشهد خلالها العديد من ورش العمل المختصة والمسابقات والعروض والفعاليات.ويهدف المعرض إلى خلق بيئة تكاملية تجمع صناع الشوكولاتة والقهوة ورواد الأعمال، والموردين ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة في المنطقة، من خلال تقديم أحدث ماوصلت إليه هذه الصناعة التي تلقى رواجا وإقبالًا شديدين، مع إبراز مقدمي وصناع القهوة، ومشاركة أبرز صناع ومورد ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة ،وفق أرقى أساليب العرض الحديثة والمتطورة بشكل منظم.// انتهى //19:20ت م0211