الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسيُدشن غداً الموسم الرابع لمشروع دوري المدارس لكرة القدم للبنين، والموسم الأول من دوري المدارس للألعاب الرياضية المختلفة للبنات، وذلك في مقر وزارة التعليم بالرياض، وتُنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم منذ 4 سنوات، وذلك على مستوى مدارس التعليم في جميع أنحاء المملكة.ويُعد دوري المدارس أحد مشاريع وزارة الرياضة المُنبثق من رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف طلاب وطالبات المدارس؛ لاكتشاف مواهبهم الرياضية في مختلف الألعاب.من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، أن استمرارية المشروع في موسمه الرابع لرياضة كرة القدم للبنين، يُعد امتداداً لنجاحات المواسم الماضية التي حققت مُستهدفات كثيرة، من خلال اكتشاف المواهب في رياضة كرة القدم، وتنمية الرياضة المدرسية في مختلف مدارس التعليم العام بالمملكة، إضافةً إلى أن إطلاق النسخة الأولى من دوري المدارس للألعاب الرياضية للبنات، يأتي ضمن مُستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم؛ من أجل تنمية المواهب في قطاع التعليم العام، لتُسهم في تحقيق منجزات للرياضة السعودية في جميع الألعاب.الجدير بالذكر أن المواسم الثلاثة الماضية في دوري المدارس لكرة القدم، أقيمت في 47 مدينة، بمشاركة أكثر من 35 ألف فريق، يمثلهم أكثر من 500 ألف لاعب ولاعبة، بمجمل مبارياتٍ بلغ 50 ألف مباراة، وإدارة 2000 حكم، فيما شارك في هذه المواسم، 25 ألف متعاون، وأكثر من 13 ألف مدربٍ ومدربة.// انتهى //19:21ت م0212