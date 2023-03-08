جدة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسحث معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه اليوم، جميع النساء في الدول الأعضاء في المنظمة وفي العالم ككل، على الثقة بالنفس وعلى الإيمان بقدراتهن وإمكاناتهن في مجال القيادة والمشاركة الفاعلة في تنمية بلدانهن.وأكد أن الإسلام قد أقر على الدوام بدور المرأة في تشكيل التنمية في المجتمعات ودافع عن كرامتها وحقهن في المشاركة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك حقها الكامل في التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية.وأشاد معاليه في كلمة مسجلة بالفيديو بمناسبة مؤتمر يوم المرأة في الإسلام ،الذي تنظمه جمهورية باكستان الإسلامية في نيويورك، على هامش الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة بجهود جمهورية باكستان الإسلامية، رئيسة الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، لما تبذله من جهود جديرة بالثناء من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في جميع المجالات، ولدورها الفعال في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي، ولجهودها الرامية إلى صون حقوق المرأة المسلمة وتعزيز دورها في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها وزير خارجية باكستان، رئيس الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بيلاوال بوتو زرداري، تلتها ملاحظات افتتاحية من ممثلين من الأمم المتحدة والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //19:25ت م0213