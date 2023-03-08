جنيف 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسدعا المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون اليوم، لاستئناف المحادثات السياسية السورية، ووقف النزاع الذي يدخل عامه الثالث عشر هذا الاسبوع .وأشار إلى التنازلات السياسية التي قامت بها جميع الأطراف على المستوى الإنساني عقب الزلزال، داعياً إلى اتباع نفس النهج على المستوى السياسي وإحياء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة نيابة عن جميع السوريين للتوصل إلى حلٍ للنزاع .وطالب المبعوث الدولي في مؤتمر صحفي في جنيف، بإعطاء الأولوية للاستجابة الإنسانية في سوريا وعدم تسييس المساعدات، والتركيز على وصولها عبر جميع الطرق، وتوفير التمويل اللازم لها، والالتزام بوقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد للسماح بوصول المساعدات .// انتهى //19:31ت م0214