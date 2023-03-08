الرباط 16 شعبان 1444 هـ الموافق 8 مارس 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.1 %، عند 10.592,56 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.14 % ليستقر عند 846,25 نقطة، فيما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، تقدماً بنسبة 0.19 % بمجموع 800,95 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.14 % إلى 9.680,76 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو51 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 554 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:19ت م0217