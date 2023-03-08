الدوحة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 8 مارس 2023 م واسالتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الدكتور خالد بن محمد العطية اليوم، وزير الخارجية الأوغندي ادونجو جيجي أبو بكر، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً المنعقد حالياً في الدوحة.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.//انتهى//20:22ت م0218