الدوحة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 8 مارس 2023 م واسالتقى رئيس جمهورية مالاوي الدكتور لازاروس شاكويرا، في مقر إقامته اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الدكتور خالد بن محمد العطية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المنعقد حالياً في الدوحة.وجرى - خلال اللقاء- مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.//انتهى//21:20ت م0229