الرياض 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسيرعى رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد حفل تخرج أول دفعة من طلاب دبلوم الدراسات الأولمبية مساء غدٍ في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.واستهدف البرنامج الذي نظمته الأكاديمية بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الدولية على مدى ثمانية أسابيع، عدداً من موظفي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وعدداً من منسوبي الاتحادات الرياضية والجهات الرياضية المختلفة الذين شاركوا في الدبلوم، وقدم نخبة من المحاضرين الدوليين عدة مواضيع أبرزها التاريخ والفلسفة والرياضة في العصور القديمة، والألعاب الأولمبية الحديثة، وإدارة الرياضة، والنزاهة في المنظمات الرياضية، والتخطيط الإستراتيجي، والتسويق الإستراتيجي، والتربية الأولمبية، وتعليم القيم، والسياسات الرياضية، والأطر القانونية، والعلاقات الدولية في السياسة الرياضية والحركة الأولمبية.// انتهى //21:24ت م0230