القاهرة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 8 مارس 2023 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أهمية تعزيز العمل العربي لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي، والدفع قدماً بحقوق الشعب الفلسطيني، ومعالجة التحديات بشأن الأزمة في ليبيا.وشدَّد الوزير شكري - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في ختام أعمال الدورة الـ 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر- على أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الدول العربية يتطلَّب التكامل والتنسيق لمواجهتها، وكذلك تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، والدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التدخلات الخارجية والانتقاص من السيادة العربية.وأشار إلى اعتماد المجلس الوزاري قراراً بشأن سد النهضة وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية،بما يؤكد الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصب لنهر النيل، بالإضافة إلى قرارات أخرى خاصة بتعزيز الأمن السيبراني، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية.فيما أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المنوط بها إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإنشاء قوة لحماية الفلسطينيين من الهجمات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية ستتفاعل خلال الشهور المقبلة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف.//انتهى//21:27ت م0231