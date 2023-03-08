مكة المكرمة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأعلنت أمانه العاصمة المقدسة عن طرح مساحات تأجيرية لعدد من المباسط الموسميه بمكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وفق معايير عالية، والتأكد من تقديم وتداول المواد الغذائية بطرق صحية آمنة؛ ولتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار مكة المكرمة.وأشارت الأمانة إلى أنها بدأت فعليًّا في استقبال طلبات الحصول على تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، لافتةً الانتباه إلى أن آخر موعد لاستلام الطلبات سيكون يوم الخميس 23 / 08 / 1444هـ.وأهابت الأمانة بالراغبين في استئجار المواقع، التواصل مع إدارة التسويق بمركز خدمات المستثمرين.// انتهى //21:31ت م0232