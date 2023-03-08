المدينة المنورة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسأقام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، بالتعاون مع جمعية المدينة للتوحد "تمَكُّن" -اليوم- برنامجًا تدريبيًّا بعنوان " الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي" لمنسوبي مركز تمكُّن الشامل للتوحُّد بالمدينة المنورة.ويهدف البرنامج إلى التعريف بالإسعافات الأولية، وكيفية التعامل في المواقف الطارئة مثل ( غيبوبة السكر، الاختناق والإنعاش القلبي الرئوي لجميع الفئات العمرية)، والتعامل مع جهاز صدمات القلب الكهربائية.وأوضح مدير المراكز والبرامج في مركز تمَكُّن الدكتور مهند فريحات أن البرنامج يهدف إلى المعرفة ورفع كفاءة الكوادر التخصصية في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي,التي تسهم فيت تعريف فريق تمَكُّن بالتدخل ودعم المصاب في المواقف المختلفة الطارئة والتصرف المناسب، مشيراً إلى أن اكتساب المهارات تعمل على تمكين المتدرب من مساعدة المصاب والحد من المخاطر، والمحافظة على حياته لحين نقله للمستشفى.//انتهى//21:53ت م0234