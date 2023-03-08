رفحاء 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واستطلق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مسابقة التجربة الترفيهية الرياضية "تحدي الحواجز"ضمن فعاليات شتاء درب زبيدة‬ "الوجهة شمالية" غدًا.‏‫وأوضحت الهيئة أن المسابقة-التي تبدأ غداً الخميس ،وتستمر ثلاثة أيام -تمر بعدة مراحل؛ هي فئة التحدي المفتوح ، وفئة تحدي الأطفال، وتهدف إلى تشجيع المهارات ورفع روح التحدي لجميع المشاركين.وحدَّدت عددًا من الشروط و الأحكام للمسابقة، مشددة على الالتزام بجميع الشروط وقوانين السباق، ومشيرةً إلى رصد جوائز تحفيزية للمتسابقين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى تبلغ قيمتها نحو 40,000 ريال.// انتهى //22:06ت م0236