عام / محمية الامام تركي بن عبدالله الملكية تطلق التجربة الترفيهية الرياضية "تحدي الحواجز" غدًا
الأربعاء 1444/8/16 هـ الموافق 2023/03/08 م واس
رفحاء 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واس
تطلق هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مسابقة التجربة الترفيهية الرياضية "تحدي الحواجز"ضمن فعاليات شتاء درب زبيدة "الوجهة شمالية" غدًا.
وأوضحت الهيئة أن المسابقة-التي تبدأ غداً الخميس ،وتستمر ثلاثة أيام -تمر بعدة مراحل؛ هي فئة التحدي المفتوح ، وفئة تحدي الأطفال، وتهدف إلى تشجيع المهارات ورفع روح التحدي لجميع المشاركين.
وحدَّدت عددًا من الشروط و الأحكام للمسابقة، مشددة على الالتزام بجميع الشروط وقوانين السباق، ومشيرةً إلى رصد جوائز تحفيزية للمتسابقين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى تبلغ قيمتها نحو 40,000 ريال.
// انتهى //
22:06ت م
0236