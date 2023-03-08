الدوحة 16 شعبان 1444 هـ الموافق 08 مارس 2023 م واسعقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، عددًا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًّا،المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، ناقش خلالها ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وبحث معاليه مع معالي الأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، السيد جورج ريبيلو شيكوتي، تعزيز التعاون بين المملكة والمنظمة في عدد من المجالات، كما اجتمع مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والسفير والممثل الدائم لبلغاريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السيدة لاشيزارا ستويفا، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نموًّا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، السيدة رباب فاطمة، التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:09ت م0237