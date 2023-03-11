لندن 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واستغلب فريق مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس (1-0)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سيلهرست بارك، وذلك ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل هدف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند من ضربة جزاء في الدقيقة (78)، ليرفع السيتي رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر الأرسنال، بينما بقي رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الـ12.// انتهى //23:30ت م0219