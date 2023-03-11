عرعر 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسشاركت القطاعات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم باشراف الإمارة ، في فعاليات الاحتفاء بيوم العلم من خلال عرض عسكري عزف خلالة السلام الملكي، وسلام العلم بحضور المواطنين والمقيمين والذين ابدوا تفاعلاً مع العروض المقدمة وذلك بمدينة عرعر.ويأتي ضمن البرامج المعدة للاحتفاء بالعلم السعودي لما له من مكانة تاريخية وعميقة للدولة ودلالة على التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.// انتهى //23:36ت م0220