الباحة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسشاركت جميع القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة الباحة، اليوم ، باحتفالات يوم العلم حيث اقيمت مسيرة سلام العلم تحت اشراف إمارة المنطقة.وهدفت المسيرة - التي انطلقت من مركز الملك عبدالعزيز الحضاري - إلى الإحتفاء بهذه المناسبة الغالية ، حيث عبرت المسيرة عددا من الميادين والطرق الرئيسية .وحظيت الفعالية بتفاعل كبير من الأهالي الذين تواجدوا للمشاركة في احتفالات المنطقة من المواطنين والمقيمين.// انتهى //23:37ت م0221