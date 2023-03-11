عام / القطاعات الأمنية لوزارة الداخلية بمنطقة الباحة تحتفي بيوم العلم
السبت 1444/8/19 هـ الموافق 2023/03/11 م واس
الباحة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واس
شاركت جميع القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة الباحة، اليوم ، باحتفالات يوم العلم حيث اقيمت مسيرة سلام العلم تحت اشراف إمارة المنطقة.
وهدفت المسيرة - التي انطلقت من مركز الملك عبدالعزيز الحضاري - إلى الإحتفاء بهذه المناسبة الغالية ، حيث عبرت المسيرة عددا من الميادين والطرق الرئيسية .
وحظيت الفعالية بتفاعل كبير من الأهالي الذين تواجدوا للمشاركة في احتفالات المنطقة من المواطنين والمقيمين.
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23:37ت م
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