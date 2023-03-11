طرابلس 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسرحَّبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، باتفاق المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد نجاح جولات متواصلة من الحوار بدعم من الصين، ومساع دبلوماسية عُمانية وعراقية.وقالت الخارجية الليبية اليوم: "إن هذا التقدم المحرز في علاقات البلدين يعكس التزام الأطراف كافة بتفضيل الحوار والطرق السلمية".وأشادت بهذا الاتفاق الذي يخدم مصالح البلدين والمنطقة، ويفتح صفحة جديدة للمضي قدمًا نحو تطوير علاقات الثنائية بين الدولتين، يسودها الاحترام المتبادل وحسن الجوار.// انتهى //23:37ت م0222