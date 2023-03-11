القاهرة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واستوج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب (تحت 20 عاماً) التي استضافتها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الماضي حتى 11 مارس الجاري.وجاء تتويج منتخب السنغال بالبطولة عقب فوزه على منتخب جامبيا بهدفين نظيفين، خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي.يذكر أن منتخبات السنغال وجامبيا ونيجيريا وتونس تأهلت إلى منافسات بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاماً) المقرر إقامتها في أندونيسيا مايو المقبل.// انتهى //23:38ت م0223