نجران 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسشاركت الجهات الحكومية بمنطقة نجران، ومحافظاتها في مسيرة يوم العلم التي انطلقت اليوم، بالشوارع الرئيسة بمدينة نجران ومحافظات المنطقة تحت إشراف إمارة المنطقة.وتهدف المسيرة إلى إيضاح قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام، وتعزيز مفهوم العلم بين شرائح المجتمع كافة، واحترام العلم والعمل بثقافته التي تمثل هوية شعب المملكة.كما نظمت قطاعات وزارة الداخلية بمنطقة نجران مسيرة "سلام العلم"، ضمن احتفالات يوم العلم من خلال مسيرة، شاركت فيها القطاعات الأمنية بالمنطقة ومحافظاتها.// انتهى //23:39ت م0225