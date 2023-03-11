الرياض 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسيشارك برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، في ملتقى بيبان 23 الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.وتهدف المشاركة إلى التعريف بالبرنامج ومبادراته، ودوره في تطوير وتحسين قطاعات جودة الحياة المختلفة، إضافة إلى الأدوار التي يلعبها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين ريادة الأعمال، وتهيئة البيئة اللازمة للقطاع الخاص للإسهام في تطوير جودة الحياة في المملكة والارتقاء بالمدن السعودية.؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وجاءت مشاركة البرنامج عبر جناح مخصص للتعريف بقطاعات جودة الحياة المختلفة ومستهدفات البرنامج ومبادراته، والمبادرات والمشاريع الداعمة والممكِّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وقدَّم الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، جلسة خلال الملتقى عنوانها "برنامج جودة الحياة وتمكين القطاع الخاص" للحديث عن مبادرات البرنامج، التي تسهم في دعم وتمكين القطاع الخاص؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والفرص المتاحة اليوم في قطاعات جودة الحياة المختلفة.كما قدَّم فريق البرنامج جلسات استشارية تطوعية ضمن مبادرة "تطوع بخبرتك"، إذْ قدَّم الرئيس التنفيذي للمركز، خالد البكر، والرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية في المركز مشعل الرشيد، والرئيس التنفيذي لقطاع رأس المال البشري معن المانع، والرئيس التنفيذي لقطاع تخطيط الأعمال ماجد أبو نهية، جلسات استشارية تطوعية حول مجال خبراتهم في قطاعات جودة الحياة، والتخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأداء والمشاريع، ورأس المال البشري وتطوير الأعمال.// انتهى //23:39ت م0226