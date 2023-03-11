أبها 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير استعداداتها لاستقبال 280 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1250 مدرسة غدًا، في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، مع بداية الفصل الدراسي الثالث؛ وذلك لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي.وأوضحت الادارة إتمام تهيئة البيئات التعليمية والتجهيزات الأساسية، وأعمال الصيانة والنظافة للمرافق كافة، وترحيل جميع المقررات الدراسية لجميع مدارس المنطقة، إضافة إلى تنفيذ خطة زيارات إشرافية ميدانية على مختلف المدارس، وتنفيذ خطة تهيئة إرشادية؛ بهدف تحقيق جاهزية عالية لاستقبال الطلاب والطالبات وسط منظومة تعليمية متكاملة، بما يضمن عودة جادة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول.// انتهى //23:41ت م0228