نجران 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واسيحتفي طلاب وطالبات تعليم نجران ابتداءً من يوم غدٍ بيوم العلم، الذي يصادف ١١ مارس من كل عام، من خلال العديد من البرامج والفعاليات، وذلك تزامناً مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في جميع المراحل الدراسية، في انطلاقة الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي.وأكد مدير تعليم منطقة نجران فهد عقالا اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس لانطلاقة الفصل الدراسي الثالث، والذي يصادف الاحتفاء بمناسبة وطنية غالية على الجميع وهي يوم العلم، مشيراً إلى إقامة عدد من الأنشطة في المدارس ومكاتب التعليم، ومنها تجديد العلم والتأكد من مدى مطابقته والسارية للمواصفات والمعايير، وعمل مسيرة طلابية كشفية بعنوان "مسيرة العلم الوطني" لتعزيز مكانة العلم في نفوس الطلاب والطالبات وروح الولاء والانتماء، إضافةً إلى إقامة مسابقات ثقافية عبارة عن مقالة وقصيدة ولوحة جدارية وعبارات وطنية تؤكد الاعتزاز والشموخ والانتماء.وتتضمّن الفعاليات كذلك رفع العَلم في الطابور الصباحي مع ترديد النشيد الوطني من جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وتخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن أهمية العلم والتعريف بتاريخه ودلالاته الرمزية ضمن فعالية صوت بلادي، إلى جانب تخصيص العشر دقائق الأولى من الحصة الأولى للحديث عن تاريخ العلم، واستثمار دروس التربية الفنية لنشر ثقافة العَلم الوطني ورسم مراحل تطوره التي تعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية ضمن فعالية الخفاق الأخضر.// انتهى //23:42ت م0229