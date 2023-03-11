القاهرة 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واستغلب فريق سموحة على مضيفه فريق المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، يرتفع رصيد سموحة إلى 27 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد المقاولون عند 32 نقطة في المركز السادس.ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الحادية والعشرين غدًا، حيث يلتقي أسوان مع فيوتشر، ويلعب الزمالك مع إنبي.يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 44 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن كل من بيراميدز صاحب المركز الثاني، وعن فيوتشر صاحب المركز الثالث.// انتهى //23:46ت م0230