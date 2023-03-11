لندن 19 شعبان 1444 هـ الموافق 11 مارس 2023 م واساستضافت الجمعية السعودية بجامعة إمبريال بالتعاون مع النادي السعودي في لندن اليوم، حلقة نقاش بعنوان "المرأة السعودية وتحديات الابتعاث"؛ لمعالجة التحديات التي تواجهها النساء السعوديات اللاتي يتابعن تعليمهن العالي في الخارج.وضمَّت الحلقة أربع باحثات دكتوراه سعوديات في جامعات مختلفة بالمملكة المتحدة هن، باحثة الدكتوراه بجامعة ليفربول منال منشي، وباحثة الدكتوراه في جامعة أكسفورد مجد عبد الغني، باحثة الدكتوراه بجامعة UCL ريم الخرجي، وباحثة دكتوراه في جامعة KCL صالحة العسيري.وقسمت الجلسة إلى ثلاثة محاور؛ ركز كل منها على جوانب مختلفة من تجربة المنح الدراسية، كان أولها تحديات اتخاذ قرار الابتعاث، الذي ناقشوا فيه تجاربهم في متابعة الدكتوراه بالخارج، وتحديات ترك العائلة والأصدقاء والتكيف مع ثقافة وبيئة جديدة.وركز المحور الثاني على تحديات الأشهر الأولى، حيث شارك المتحدثون تجاربهم في البيئة الأكاديمية الجديدة، وتكوين الصداقات، والتعامل مع حنين الوطن، فيما جاء المحور الثالث بالتركيز على دور المرأة في إدارة التغيرات الاجتماعية والنفسية والصحية خلال مرحلة الابتعاث.وسلَّط الحدث الضوء على دعم المملكة المرأة من خلال رؤية 2030 في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم والتوظيف والسياسة.وأكدت رئيسة النادي السعودي في لندن والمشاركة في حلقة النقاش ريم الخرجي، في تصريحٍ لـ "واس" أن المرأة السعودية لها دور مهم ومشاركة فعالة في رؤية المملكة 2030، حيث إنها تمكَّنت من السير بخطوات واثقة، مواجهةً الصعوبات لتحقيق الإنجازات، والمضي قدمًا للوصول إلى القمة، بدعم وتمكين من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتواصل شراكتها في بناء الوطن.// انتهى //23:46ت م0231