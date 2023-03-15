مكة المكرمة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسشاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة شؤون المعارض والمتاحف أمس, في المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل والذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر على مدى ثلاثة أيام ، بمشاركة أكثر من 80 عارضاً محلياً ودولياً .ويهدف المعرض إلى التعرف على آخر التطورات والبحوث والبرامج والأدوات التي تلبي الاحتياجات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير متطلبات التسويق والشـراء لهم و تقديـم الخدمـات وتلقيها مباشـرة، وإيجاد جو تنافسي يهدف لتقديـم الخدمـات ضمـن أعلـى المعاييـر وأفضلها من قبل الجهات المشاركة.وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن ركن الرئاسة يحتوي على عدة أقسام منها ركن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين والتعريف بها وكيفية الاستفادة منها، ويحتوي على قطعة من كسوة الكعبة المشرفة، وأدوات غسيل الكعبة وتطييبها وتعطيرها، ومراحل تطور العربات, بالإضافة إلى قسم تفاعلي للأطفال عبارة عن صور لمعالم الحرمين يلونها الأطفال، وقدم الجناح عدداً من الإهداءات عبارة عن مصحف وماء زمزم ومجلة مكي.ويتضمن المعرض جلسات حوارية يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من الجهات الحكومية وجهات القطاع غير الربحي في موضوعات الإعاقة والتأهيل ويجمع الملتقى الأطــراف المعنيــة والمهتميــن بعمــل الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان واحد كل عام، حيث يمكن لجميع المهتمين والمختصين في مجال التأهيل الحضور والمشاركة من خلال التسجيل عبر الرابط المخصص لصفحة المعرضwww.SaudiRehabeXpo.com.// انتهى //11:29ت م0052