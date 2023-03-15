جدة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واستشارك المملكة منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يوافق يوم الـ 15 مارس من كل عام؛ وذلك من خلال إقامة المعارض التوعوية الهادفة لتعزيز مبدأ الحقوق وتوعية المستهلك وحمايته من الغش والتضليل؛ في مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ حيث تقوم وزارة التجارة بمجهوداتٍ حثيثة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه؛ عبر القنوات الإعلامية كافة والفعاليات الميدانية التي تشارك فيها الوزارة والحملات الرقابية التي تنفذها.وتتلقى الوزارة المقترحات والبلاغات على الرقم "1900"، إضافة إلى تطبيق "بلاغ تجاري" والموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة على الإنترنت؛ فيما حققت الوزارة جائزة جمعية حماية المستهلك في مسار أفضل الجهات الحكومية تفاعلاً في الحملات التوعوية لحماية المستهلك وتثقيفه بحقوقه وواجباته.وتهدف الجائزة لتحفيز المنظمات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي للمشاركة الفعالة في تحسين تجربة المستهلك؛ تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وخلق بيئة تجارية تنافسية ترتكز على حماية المستهلك، وتحسين تجربته وخلق مجتمع استهلاكي واعٍ بمسؤولياته وحقوقه وواجباته.وتُعد جمعية حماية المستهلك؛ جمعية أهلية غير ربحية تهدف لتمكين المستهلك، وتحسين تجربته في السوق السعودي عبر بناء شراكات فعالة مع المستهلكين والقطاعين العام والخاص؛ حيث تنبثق رؤيتها من أن تكون الجهة الرائدة محليا ً وإقليمياً في تطوير وتحسين تجربة المستهلك وتمكينه في المملكة؛ وذلك في إطار رسالتها المتمثلة في تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهـلك في المملكة مع محفزات للالتزام بها وقياس فعاليتها والتنسيق لتطبيقها مع شركاء الجمعيــة، وتمكين المستهلك عبر رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية والإلمام بالحقوق والواجبات.وأطلقت الجمعية من جانب تطوير وتحسين الشراكة مع المجتمع برامج توعوية تهدف إلى إسهام المستهلك في الخدمة المجتمعية؛ متبنية الجمعية إطلاق لجانٍ تمثل رأي المجتمع حول القضايا التي تهم المستهلكين بالمملكة؛ كلجان الاحتيال المالـي، والتجارة الإلكترونية، والمـدارس والتعليم، والسـيارات، وتحسـين تجربة المسـتهلك.وعملت الجمعية على تأسيس وحدة التطوع وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع وحصلت على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي؛ كما أسست الجمعية عدة أندية طلابية في عدد من الجامعات بالمملكة، بهدف رفع الوعـي الاستهلاكي ونشر ثقافة الحقوق لدى مجتمع الطلاب والطالبات.وتسعى الجمعية لتكريم أبرز مبادرات الجهات من خلال حفل التكريم السنوي الذي يتزامـن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك 15 مارس؛ من جائزة جمعية حماية المستهلك؛ ايماناً منها بأن هناك الكثير من الجهود المبذولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي في نشر الوعي المجتمعي المرتبط بحماية المستهلك وتحسين تجربته في السوق السعودي.// انتهى //11:30ت م0053