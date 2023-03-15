أبهـا 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وشبه وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٩ مساءً.// انتهى //11:31ت م0054