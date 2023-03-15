جدة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد يوسف ناغي وأعضاء المجلس, بمناسبة قرب انتهاء أعمال المجلس في 28 من شعبان الجاري الموافق 20 مارس خلال دورة المجلس الحالية.وشكرهم سموه على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، سائلًا المولى عز وجل لهم النجاح والتوفيق.// انتهى //11:33ت م0056