الدمام 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسنظّمت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال، أمس, ورشة عمل حول برنامج "صنع في السعودية" التي قدمها مدير عام برنامج صنع في السعودية فيصل المغلوث، بحضور ومشاركة عدد من رجال ورواد الأعمال، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.وأوضح المغلوث أن البرنامج انضم فيه أكثر من 1700 شركة تمثل هوية الصناعات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية منها 700 شركة تم وضع شعار البرنامج على منتجاتها، مبيناً أن برنامج "صنع في السعودية" هو مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية، ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي يسعى إلى تسويق السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار المفضل محلياً وعالمياً من خلال التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، بغرض جعل السلع والخدمات السعودية الخيار المفضل محلياً وعالمياً.وبين أن أهداف البرنامج تشمل عدة شرائح تتمثل في "المستهلك المحلي والدولي، ومجتمع القطاعين الصناعي والخدماتي"، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة حصة السوق المحلية من السلع والخدمات السعودية، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى الأسواق الخارجية ذات الأولوية، وتعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والخارجي.وأكد المغلوث أن برنامج "صنع في السعودية" يسهم في تحقيق جملة من الأهداف التي تسعى رؤية السعودية 2030 إلى تحقيقها والتي منها تنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، وتنمية الصادرات غير النفطية، وخلق فرص عمل من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر، وبالمجمل "تعزيز الهوية الوطنية السعودية.وأفاد أن شركاء البرنامج تخطو أربعين شريكاً من المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة، مؤكداً ضرورة مراعاة الضوابط اللازمة للانضمام من قبيل الترخيص بالمنتج والشهادات التي تؤكد ذلك، إضافة إلى تخصصها في مجالات محددة والتي يسعى البرنامج إلى تنميتها وتحقيق تواجدها في الأسواق المحلية والدولية.وأشار إلى أن برنامج "صنع في السعودية" يضم جملة من المزايا التي منها التسويق محلياً وخارجياً، وتحقيق التواصل مع الجهات الحكومية والأهلية، فضلاً عن الحصول على خدمات هيئة تنمية الصادرات، داعياً إلى الانضمام إلى برنامج "صنع في السعودية"، لما له من فوائد وامتيازات تعود على المنتج وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.// انتهى //11:35ت م0057