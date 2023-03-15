اقتصادي / غرفة الحدود الشمالية تُحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية الـ41
الأربعاء 1444/8/23 هـ الموافق 2023/03/15 م واس
عرعر 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس
حددت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية، موعد عقد الجمعية العمومية في جلستها الـ41 وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 مارس للعام الحالي، على مسرح الغرفة بمدينة عرعر ، وعبر الاتصال المرئي لمن لا يستطع الحضور.
وأوضحت الغرفة أن اجتماع الجمعية العمومية سوف يناقش التقرير السنوي لنشاط الغرفة لعام 2022 واعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31 /12/ 2022م واعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام 2023م.
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