عرعر 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسحددت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية، موعد عقد الجمعية العمومية في جلستها الـ41 وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 مارس للعام الحالي، على مسرح الغرفة بمدينة عرعر ، وعبر الاتصال المرئي لمن لا يستطع الحضور.وأوضحت الغرفة أن اجتماع الجمعية العمومية سوف يناقش التقرير السنوي لنشاط الغرفة لعام 2022 واعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31 /12/ 2022م واعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام 2023م.// انتهى //11:39ت م0060