المدينة المنورة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسوقّعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس ، مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاختصاص المشترك ، والإسهام في مجال دعم ، وتطوير المعرفة وريادة الأعمال والاقتصاد والمالية الإسلامية.ومثّل الجانبين في الاتفاقية صاحب السمُّو الأمير الدكتور ممدوح بن ثنيان بن سعود رئيس الجامعة الإسلامية ، ومعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر.وثمّن الجاسر جهود الجامعة الإسلامية واهتمامها بتنمية رأس المال البشري في الدول الأعضاء بالبنك ، وفي المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.// انتهى //11:40ت م0061