عام / الجامعة الإسلامية توقّع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية
الأربعاء 1444/8/23 هـ الموافق 2023/03/15 م واس
المدينة المنورة 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واس
وقّعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس ، مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاختصاص المشترك ، والإسهام في مجال دعم ، وتطوير المعرفة وريادة الأعمال والاقتصاد والمالية الإسلامية.
ومثّل الجانبين في الاتفاقية صاحب السمُّو الأمير الدكتور ممدوح بن ثنيان بن سعود رئيس الجامعة الإسلامية ، ومعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر.
وثمّن الجاسر جهود الجامعة الإسلامية واهتمامها بتنمية رأس المال البشري في الدول الأعضاء بالبنك ، وفي المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
// انتهى //
11:40ت م
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