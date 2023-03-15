الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسنظمت المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ورشة عمل عن "الاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك على هامش أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2023" في جنيف، وبحضور ممثلي عدد من الجهات والمنظمات الدولية المشاركة في المنتدى.وتناولت ورشة العمل أبرز المشاريع الابتكارية والتقنيات التي توظفها المملكة لتسريع تنفيذ توجهاتها وتحقيق مستهدفاتها في التنمية المستدامة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المملكة، تمثلت في وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".// انتهى //11:45ت م0063