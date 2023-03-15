الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسالتقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عددًا من المواطنين بمنطقة عسير للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم، وذلك في إطار لقاءات الوزير المجتمعية والتواصل مع أفراد المجتمع، حيث جاء اللقاء أثناء زيارة معاليه للمنطقة لتدشين عددٍ من مشروعات الطرق.وبحث معاليه مع المواطنين أبرز ما يواجهون من معوقات، من أجل تذليلها والارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعّالة ونوعية لكل المستفيدين، لافتًا النظر إلى أن الوزارة تسعى بشكلٍ مستمرٍ ومتواصلٍ لتوفير طرقٍ آمنة تربط مناطق المملكة بعضها البعض، وتتمتع بأعلى المواصفات الفنية والهندسية، كما تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية.ونوه المهندس الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في جميع مناطق المملكة تحظى باهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، لتحقيق خدمات بهدف تعزيز جودة الحياة في المدن، مؤكدًا أن جميع مرئيات المواطنين ستكون محل اهتمامه وسيتم العمل على حلها -بمشيئة الله-.// انتهى //11:48ت م0064