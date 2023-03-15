سكاكا 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسوفر مهرجان زيتون الجوف الدولي السادس عشر الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا 250 فرصة وظيفية مؤقتة لأبناء وبنات المنطقة.وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان عمر بن عبدالعزيز الحموان أن المهرجان وفر مجموعة من الفرص الوظيفية المؤقتة لشباب وفتيات الجوف في عدد من المجالات، بالإضافة إلى فتح نوافذ تسويقية لمنتجات الزيتون والزيت المشاركة، حيث تضم صالة الزيتون أكثر من 40 معرضاً لعرض المنتجات، ومقرات لجهات مختلفة، فضلاً عن الفرص التي وفرها المهرجان للأسر المنتجة وشباب عربات الأطعمة المتنقلة "الفود ترك"، لينجح المهرجان في دعم الحراك الاقتصادي والتنموي بالمنطقة.يذكر أن فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي السادس عشر انطلقت يوم 8 مارس الجاري وتستمر لمدة 10 أيام.// انتهى //11:50ت م0066