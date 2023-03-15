جنيف 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسشاركت المملكة -ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- في أعمال الدورة الـ347 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا.وألقى وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي كلمة المملكة خلال مناقشة بند الإستراتيجية العالمية المعنية بالسلامة والصحة المهنيتين، أعرب فيها عن إشادة المملكة بجهود منظمة العمل الدولية وسعيها الدائم للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، من خلال اعتماد إستراتيجية عالمية بشأن السلامة والصحة المهنية في دورة مؤتمر العمل الدولي الحادي والتسعين، وكذلك إدراج بيئة عمل آمنة وصحية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل مؤكداً دور المنظمة في تعزيز النهج الوقائي للحد من الحوادث والأمراض المتصلة بالعمل من خلال ترويج ثقافة وقائية للسلامة والصحة على نطاق واسع.وأشار الحربي إلى جهود المملكة الرائدة في ضوء رؤية المملكة 2030 التي أطلقت إستراتيجية سوق العمل السعودي متضمنة محوراً كاملاً يستهدف تحسين ظروف وبيئة العمل، حيث تم العمل على تفعيل هذا المحور من خلال عدة مبادرات أهمها مبادرة تعزيز السلامة والصحة المهنية التي تسعى إلى تطوير الأنظمة واللوائح و التخطيط الإستراتيجي وإجراء الدراسات الخاصة بتطوير السلامة والصحة المهنية في المملكة.وقال إن أهم مخرجاتها انضوت على إطلاق البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية في عام 2018م، الذي يسعى إلى تنسيق الجهود وتكامل الأدوار مع الجهات والقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية للارتقاء بمستويات الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية في سوق العمل السعودي.//انتهى//23:04ت م0263