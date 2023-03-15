عواصم 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسسجلت الأسهم الأوروبية - اليوم- أسوأ أداء في يوم واحد منذ أكثر من عام، مع استئناف عمليات بيع أسهم البنوك بعد تجدد مخاوف المستثمرين بشأن ما يتعرض له القطاع من ضغوط عقب انخفاض سهم بنك /كريدي سويس/ إلى مستوى قياسي جديد.فقد أغلق المؤشر /ستوكس 600/ الأوروبي على انخفاض ثلاثة في المئة.وهبط مؤشر قطاع البنوك 7.1 في المئة ليسجل أكبر انخفاض له في يوم واحد في أكثر من عام. كما تراجع مؤشرا البنوك في إسبانيا وإيطاليا بأكثر من أربعة في المئة لكل منهما.وفشلت جهود الهيئات التنظيمية والمديرين التنفيذيين في تهدئة مخاوف المستثمرين من انهيار بنوك أخرى عقب الانهيار المفاجئ لبنك /سيليكون فالي/ الأمريكي.وانخفضت أسهم شركات التجزئة 4.4 في المئة بعد هبوط سهم شركة /انديتكس/ التي تملك /زارا/، أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم، نسبة 4.6 في المئة بعدما أعلنت عن ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات.//انتهى//23:05ت م0264