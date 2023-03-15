الدمام 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واستمكن فريقا مضر والخليج من تحقيق فوزهما الأول في انطلاق منافسات بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الشباب 2023م، والتي تجري على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وتستمر حتى يوم السبت المقبل.واستطاع مضر قلب النتيجة على حامل اللقب فريق النور وتحقيق فوزه الأول بنتيجة (32-34)، بعد أن انتهى شوط المواجهة الأول بتقدم النور (14-11)، وحصل لاعب مضر سجاد الفردان على جائزة أفضل لاعب، وفي المواجهة الثانية حقق الخليج فوزه على الصفا بنتيجة (31-22)، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدمه (14-9)، وحصل لاعب الخليج قاسم التركي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.ومن المقرر أن تتواصل منافسات البطولة يوم غدٍ، بمواجهتين ضمن الجولة الثانية، حيث سيلتقي فريقا النور والصفا عند الساعة 3:00 مساءً، وبعدها يتقابل الخليج مع مضر عند الساعة 5:00 مساءً.// انتهى //23:07ت م0265