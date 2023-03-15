الرياض 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واستُوّج فريق الكلية الحربية لقفز الحواجز بطلاً لدوري جاهز "للفرق" للعام الثاني على التوالي بعد تصدره اليوم نهائي الفرق الذي أقيم على ميدان قفز السعودية بالجنادرية.وشارك في النهائي ستة فرق من عدة مناطق بالمملكة فريق الكلية الحربية، الغزاوي، العجمي، نادي الفروسية الدولي بعسير، شبيب وفريق العساكر.واستطاع فريق الكلية الحربية أن يحتفظ بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي بعد منافسة قوية تأهل خلالها للجولة الثانية رفقة فريق العجمي وفريق الغزاوي ليتساوى فريق الكلية الحربية وفريق العجمي في الجولة الثانية، ويحسمها فريق الكلية الحربية في جولة التمايز بالحفاظ على اللقب.ومثل فريق الكلية الحربية كل من قائد الفريق الفارس بدر الفرد والفارس عبدالله الشربتلي والفارس ناصر الشواف والفارس تركي بن عودة.يذكر أن منافسات نصف نهائي ونهائي دوري جاهز لقفز الحواجز للمتأهلين في الفردي على المستويات جميعها تستمر خلال اليومين المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد تنافسًا وإثارة وسط حضور جماهيري.// انتهى //23:07ت م0266