الرباط 23 شعبان 1444 هـ الموافق 15 مارس 2023 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اليوم رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، الذي يزور الرباط حالياً.وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصاً الاقتصادية منها.كما التقى رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري بكل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيس مجلس النواب المغربي راشد العلمي، وجرى خلالها بحث الجوانب التي تخص التعاون الثنائي.//انتهى//23:34ت م0271