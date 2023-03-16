أنقرة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في أنقرة يوم الأربعاء، العلاقات الثنائية ومفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.ونشر موقع الرئيس الأذربيجاني أن الرئيس إلهام علييف بحث خلال اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاوضات حول عملية السلام مع أرمينيا، فضلا عن ذلك تبادلا خلال المحادثات وجهات النظر حول عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.وكان علييف وصل إلى تركيا أمس للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية، التي ستعقد في 16 مارس.// انتهى //07:02ت م0027