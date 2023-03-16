جيزان 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسنبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، والطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحه ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //07:22ت م0029