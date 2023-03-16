القدس المحتلة 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 57 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال برفقة العشرات من المستوطنين مدينة نابلس، وإطلاقها النار والقنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين.في السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلاً في منطقة دير عمار برام الله.// انتهى //08:51ت م0034