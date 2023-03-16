الرياض 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسأعلن برنامج "الرياض الخضراء" عن انطلاق أعمال التشجير في حي الجزيرة كثالث الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها في مدينة الرياض، لتواصل بعدها الأحياء التي تم توقيع عقود تنفيذها وهي: أحياء العريجاء، وقرطبة والغدير والنخيل.وجاء الإعلان عن تفاصيل تشجير من خلال فعالية أقامها في الحي والتي صممت كرحلة تفاعلية يخوضها الزائر، وتشمل معلومات حول المراحل التي سيمر بها المشروع حتى الانتهاء، وذلك ضمن جهود البرنامج في تشجير الرياض وجعلها واحدة من أفضل المدن معيشة في العالم.وتبدأ رحلة الزائر للفعالية بالتعريف ببرنامج الرياض الخضراء ومشروع تشجير الحي، عبر تقنيات عرض متطورة يطّلع من خلالها الزوار على تصوّر مستقبلي للحي، وكيف يبدو بعد اكتمال تشجير الطرقات والشوارع وتطوير وتنفيذ الحدائق، بالإضافة إلى فهم أعمال التنفيذ.ويذكر أن "الرياض الخضراء"يستهدف زراعة أكثر من 39 ألف شجرة وشجيرة في حي الجزيرة، وتنفيذ 11 حديقة، وتشجير 37 مسجد و 14 مدرسة، و 36 كم من الطرق والممرات.وسيسهم تشجير الأحياء السكنية في رفع جودة الحياة لسكان العاصمة وزوارها، حيث سيحظى سكان الأحياء بمسارات تظللها الأشجار وتربط بين عناصر الحي، مما يعزز أسلوب الحياة الصحي، ويشجع على ممارسة المشي، بما في ذلك توفير مساحات خارجية للتنزه.وتتواصل سلسلة مشاريع برنامج "الرياض الخضراء" أحد مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله – لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم، حيث يستهدف الرياض الخضراء زراعة 7.5 مليون شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي .//انتهى//09:10ت م0035