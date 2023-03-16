أبها 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسالتقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، برفقة عدد من قيادات المنظومة، بعددٍ من رجال الأعمال والمستثمرين، ومنسوبي الغرفة التجارية في منطقة عسير.وجرى خلال اللقاء استعراض وضع الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، وفرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.ونوقش خلال اللقاء أهمية المشاركة في إنجاح أهداف الوزارة من خلال الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والفرص الاستثمارية الواعدة فيها، وتقديم الأفكار والمقترحات من خلال قطاعات منظومة النقل، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مدن ومحافظات المملكة.// انتهى //09:11ت م0036