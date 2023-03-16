لندن 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسأعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة الرسمي بنسبة 0.5٪ على الرغم من الاضطرابات في القطاع المصرفي والأسواق المالية.وأفاد البنك في بيان عن قرار مجلس البنك المركزي في فرانكفورت اليوم، بشأن رفع سعر الفائدة الرسمي في منطقة اليورو بمقدار 50 نقطة ليصل إلى 3.5 % وذلك ابتداءً من يوم 22 مارس المقبل.ويأتي هذا على الرغم من التوقعات بأن يتراجع البنك عن الزيادة بعد انهيار بنك أمريكي مؤخراً، وحدوث مشاكل أخرى في بنك أوروبي رائد، وسط مخاوف من أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على النظام المصرفي العالمي.// انتهى //17:43ت م0175