الخرطوم 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسعقدت اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة اليوم، اجتماعاً، برئاسة عضو مجلس السيادة السوداني الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر.وناقشت اللجنة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في السودان ونشاط بعثة اليونيتامس، بجانب قرار مجلس الأمن رقم 2676 عن العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1591 للعام 2005م، إضافة إلى مشاركة السودان في اجتماعات الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.واوضح مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السودانية السفير محمد سعيد حسن، أن الاجتماع تطرق لمحاور التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والأمني في السودان، ومستوى تنفيذ بعثة اليونيتامس لتفويضها، مبيناً أن الاجتماع أبدى بعض الملاحظات حول بعض جوانب التقرير بالتركيز على تنفيذ مصفوفة متطلبات الانتقال وأولويات السودان فيما يلي هذا الجانب.كما ناقش الاجتماع مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2676 الصادر في الثامن من مارس الجاري، وما استجد فيه من جانب إيجابي، بالنص على قيد زمني للعقوبات المنشأة وفقاً للقرار 1591 للعام 2005م، مقارنة بالقرارات السابقة في نفس هذا الشأن.ووجه الاجتماع الشكر لكل الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي دعمت السودان وساندت موقفه.// انتهى //17:43ت م0176