الخرطوم 24 شعبان 1444 هـ الموافق 16 مارس 2023 م واسانعقد في العاصمة المصرية القاهرة يومي 15 و16 مارس الجاري، الاجتماع الفني التشاوري للمنصة العربية للمجتمعات الرعوية، وذلك في إطار التعاون والشراكة بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا.وهدف الاجتماع حسب بيان صادر عن المنظمة بمقرها في الخرطوم إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن تأسيس وإطلاق المنصة العربية للمجتمعات الرعوية تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية وفي إطار الشبكة العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية.وناقش الاجتماع محتويات الموقع الإلكتروني للمنصة والذي أعدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية وتفاصيل محتويات الموقع التجريبي وقواعد البيانات الواردة فيه، والتي شملت المراعي في الدول العربية، المعارف التقليدية، الإصدارات، الأعضاء ونقاط الاتصال، والأخبار وغيرها، وصولاً إلى بعض المقترحات والتوصيات لتفعيل المنصة وتشغيلها واستدامتها لتحقيق الأهداف المنشودة منها.مما يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام 2018م، للتعاون في جميع المجالات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والبيئة والتغير المناخي وغيرها من المجالات التي تحقق أهداف الجانبين.// انتهى //17:48ت م0177